行政長官林鄭月娥今午(19日)4時在政府總部舉行記者會，公布收緊社交距離措施，包括政府各政策局及公共部門，由明日(20日)起只會提供緊急及必須服務，公務員會在家工作，措施暫維持一周至7月26日，以及強制市民在室內公共場所必須戴口罩。

林鄭續指，上周始實施的食肆「晚六朝五」禁止堂食措施，及12類關閉處所停業令，包括遊戲機中心、健身中心、戲院、美容院、按摩院等會延長一周，並要求學校於周三(22日)網上公布文憑試成績，以及改建亞洲博覽館為社區隔離設施。

根據《東網》報導，行政長官林鄭月娥宣布，因應新冠肺炎疫情持續，食肆由傍晚6時至翌日清晨5時不設堂食，可以進行外賣；限制食肆最多4人一枱；及關閉遊戲機中心、健身中心、卡拉OK、酒吧等12類處所的措施，原本於本周二(21日)屆滿，現再延長多7天。

12類關閉處所分別為遊戲機中心、健身中心、戲院、美容院、按摩院、麻雀館、酒吧、會址、卡拉OK、浴室、派對房間、夜店及夜總會。

防疫「加辣」措施

1. 公務員明起在家工作一周，政府部門只提供緊急及必須服務

2. 強制戴口罩研擴至室內公共場所

3. 食肆晚市禁堂食延長7天

4. 12類處所關閉延長7天

5. 改建亞博館作隔離措施

6. 中學周三網上公布DSE成績

(中時電子報)