老婆餵不飽他，狼性大發竟把腦筋動到老婆與前夫生下的女兒身上。桃園一名育有2女的人妻與一男再婚，怎知，其夫卻趁她去開庭時，在她煮的餛飩湯裡投入FM2，意圖性侵當時僅19歲的女兒。該男趁其昏迷解開女孩的緊身長褲，將手伸進其內褲中，撫摸陰部。該男依加重強制性交罪、毒品危害防制條例罪名遭起訴。

判決書指出，105年11月22日上午人妻因事前往開庭，預先煮好一鍋餛飩湯留給2個女兒與男子。平時男子與大女兒相處並不融洽，但當日男子卻主動端了一碗餛飩湯給大女兒，還叮囑她趕緊喝下媽媽用心煮的午餐。怎料，該碗餛飩湯沒這麼簡單，因為被男子摻下了FM2。

大女兒喝下後便全身無力，失去意識。隱約感覺到自己被公主抱起又再放下，昏迷中感受到有一隻陌生的手解開她的長褲鈕扣，她下意識伸手抵抗但卻又突然失去力氣。醒來後才發現自己慘遭狼爪，趕緊打電話向媽媽求助，電話一接通卻只傳來哭聲，嚇得媽媽趕緊回家卻只看見她癱倒在地，人妻氣急報警逮人。

經查驗後在少女的內褲內側底部驗出微量的男性DNA，經比對後確認為狼父。且黏著部位幾乎無可能意外沾上他人DNA，因此罪證確鑿。狼父則依《毒品危害防制條例》一審判處有期徒刑7年，全案可上訴。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)