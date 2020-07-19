今年暑假是個水逆月份，今天中午12點起，接連3起不斷的溺水意外接湧而來，先是新店1名30歲男子跳水發生意外，再是屏東地區有人卡在瀑布裡，最後則是新北市2名民眾分別在龍洞失足摔傷，以及蝙蝠洞中溺斃，讓多數民眾出外戲水時必須更加警惕，也需多加注意安全並量力而為。

據了解，今天下午1點20分左右，在新北新店區發生1名男子在長青谷露營區附近的磺窟溪戲水，因不熟地形的情況下，直接掉入約有4米之深的戲水不慎溺水；同樣時間在屏東的神山瀑布裡，1名年輕男子也是不熟悉地形，直接由高處往下跳入瀑布，立即發生溺水慘案；最後則是屏東的貢寮區龍洞攀岩場，1名婦人因要看人攀岩，沒有站穩腳步，直接從3米高的平台摔下；同樣時間，1名30歲男子在新北瑞芳區蝙蝠洞公園海濱處，因天氣過於炎熱，爬進山洞裡不小心卡在岩石夾縫中溺水，警消人員抵達時，雖緊急搶救仍宣告不治。

炎熱夏天多數民眾會選擇出外到清涼勝地戲水消暑，但也必需多加注意自身安危，否則將會發生無可挽回的慘劇發生。

(中時電子報)