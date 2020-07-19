台中市經發局分析行政區電子發票登錄消費金額，西屯、南屯、北屯、北區、西區、梧棲、大里等區消費金額名列前茅，其中，西屯區持續居各區之冠。（盧金足攝）

「2020台中購物節」截至19日官方APP下載直逼16萬次，累計消費登錄金額已衝破9.3億元，為感謝民眾支持，台中市政府經濟發展局加碼大放送，只要APP下載突破20萬次，隔日將再抽出一台70吋4K智慧聯網液晶電視，要讓民眾越買越划算。

經發局表示，今年台中購物節APP依據消費數據與互動資料，了解用戶回饋意見，持續滾動式優化服務內容，盼提升使用便利性，觀察各行政區電子發票登錄消費金額，西屯、南屯、北屯、北區、西區、梧棲、大里等區消費金額名列前茅，其中，西屯區持續居各區之冠。

市長盧秀燕上周在太平夜市抽出汽車得主，成功吸引人潮造訪太平盼沾喜氣，太平區登錄消費額原位居各區第10，本周截至15日消費金額累計已突破1124萬元，排名一舉上升至第8。

因應數位化潮流，今年台中購物節APP與財政部電子發票系統串接，民眾可於台中購物節APP綁定雲端發票載具，消費即自動匯入金額、累計抽獎次數，環保減碳又便民，受到各界熱烈迴響。

經發局指出，台中購物節為期兩個月，至8月底結束，期間只要在台中消費累計滿500元即可兌換一次抽獎機會，優惠合作商家還可享抽獎機會三倍送，抽豪宅、汽車、機車、現金等大獎，盼在後疫情時代為台中店家抓住消費商機，歡迎全國旅客到台中旅遊，體驗好吃、好玩、好買、好划算的台中好生活。

(中時 )