藍綠兩黨日前為了陳菊等人的監察委員人事案在立法院大混戰，過程中葉毓蘭勇猛壓制綠營立委邱議瑩，讓人驚呼戰力十足，簡直是新科立院「女戰神」，更有網友拆解葉毓蘭壓制邱議瑩的動作，直呼有夠強，真不愧警大教授的身分！

有網友貼出影片，特寫兩人的對戰過程，起初邱議瑩穿著雨衣、撿起水球衝向葉毓蘭，水球丟向葉毓蘭但沒有破裂，葉毓蘭彎腰撿起水球反手砸在邱議瑩身上，這時兩人已貼身，邱議瑩揮動手臂要打向葉毓蘭，卻被葉毓蘭一手擋住，而葉毓蘭此時順手抓向邱議瑩頭髮，站到邱議瑩身後，讓邱議瑩無法還手，雙手一壓就將其壓制，這個當下邱議瑩已經失去戰鬥能力，賴品妤見情勢不對急忙跑來護駕。

「我出手不能對不起過去我教過的警察學生！」葉毓蘭在法院外的這席話霸氣十足，配上她在立院內勇猛的戰力，讓網友驚呼「前陣子看過葉委員捍衛主席台的堅持，當天就打電話去委員辦公室，表達我的歉意！過去很不能諒解，為何不把不分區讓給年輕世代的？現在看來，KMT大嬸們真的不是吃素的」、「葉委員，這就對了！對付這些人不必客氣，比起它們的惡行，你們客氣多了」、「民進黨以前在野時喜歡暴力！現在換在野學民進黨，剛好而已！」。

(中時電子報)