台南市某間理髮店提供男客「半套」情色服務，一次收費800元，「服務小姐」拿200元、理髮店莊、陳2名老闆賺600元。台南地院審理，依妨害風化判莊男、陳男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，而莊男還要另付公庫5萬元。

判決書指出，莊姓男子看中台南男的「需求」，與友人陳姓男子開設理髮店，以月薪1萬8千元找來盧姓女子擔任「服務小姐」，從2018年開始提供男客「半套服務」，每次服務收費800元，相當經濟實惠，台南男「開得起」之餘，還有能力常光顧。

不過，「出力」的盧女每次只能抽200元，剩下的600元理髮店收走。去年民眾檢舉該店經營情色，警方前往臨檢，當場查獲一名男客正在接受「服務」，現場還有一坨「沾精」衛生紙、一個未使用的保險套，人證、物證俱全。

台南地院審理後，依妨害風化判莊男、陳男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，其中莊男需另付公庫5萬元，全案可上訴。

(中時電子報)