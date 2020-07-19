縣長徐榛蔚表示，今年推陳出新許多特色活動，讓遊客更了解「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」的由來。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮保安宮是瑞穗鄉富源社區（拔仔庄）的信仰中心，擁有132年的歷史。客庄12大節慶之一的「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」已舉辦超過20年，6年前由花縣府接手主辦。今年首度引進光雕秀「光耀花蓮 福賜保安」，聲光新科技融合地景文化，設AR互動遊戲，將傳統結合科技，替百年老廟增添新風貌。

「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」今年特別新增「2020年客鼓鳴心光雕秀」活動，即日起至8月16日，每晚7點到8點半，推出共4場光雕秀，每10天更換一次展演內容；另設有AR互動遊戲，搭配與花蓮火車站、東大門的三地連線互動，供遊客同步欣賞。

縣長徐榛蔚表示，縣府致力促進客家文化傳承及創新，結合花蓮觀光資源，擴大活動效益。去年在保安宮設計小型光雕秀頗受民眾好評，今年推陳出新更多特色活動，讓遊客更了解富源保安宮之緣起、先民紮根過程、重要信仰的建立及「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」的由來。

客家事務處長彭偉族說，鼓王爭霸戰傳承百餘年，不同於其他鼓藝賽事，以人力扛鼓技藝為主，除須基本技巧，團隊還要具備高配合度及團結力，才能穩穩抬起轎鼓。往年賽事只有2天，今年結合客庄小旅行及光雕秀活動，讓活動延長近1個月。

他說，今年配合活動，委請台北藝術大學團隊設計，引進色彩繽紛奪目、聲光效果極佳的光雕秀，以古色古香的保安宮為投影螢幕，融入客家藍染、秀姑巒溪泛舟、富源蝴蝶谷、富興知名農產鳳梨、鼓王爭霸戰等特色，還包括保安宮源起及先民扎根過程，都能在光雕秀中看見。

客委會推出「客庄券」，花縣府歡迎民眾8月1日、2日持券到到保安宮觀賞鼓王爭霸戰，欣賞花蓮首座城隍廟的光雕秀，體驗拔仔庄的特色及人情味；民眾也可至鳳林、玉里、吉安、瑞穗、富里、壽豐、花蓮、光復等指定店家持券體驗客家文化及美食。

(中時 )