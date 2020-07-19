曾與李察吉爾合作《紅色角落》而於國際走紅的華裔女星白靈，除了演技外，比洋人還豪放的作風也相當聞名，而熱愛健身的她，早年過半百卻凍齡有數，不時更新社群，大方展現火辣身材，而最近她孤身在海外自主隔離躲避疫情，但鍛鍊不可少，白靈本意「炫腹」，沒想到卻是上身直接走光。

白靈今早透過IG跟粉絲問安互動，閒話家常表示很重視體態，貼了照片詢問大家覺得她的腹肌如何？還說自己得天獨厚很幸運，「我不用做太多努力，就能擁有小蠻腰及腹肌」，順便公布將舉辦線上live直播的時間。

照片中，白靈綁著招牌丸子頭，穿著低腰牛仔褲搭配白色細肩帶蕾絲小背心，將衣襬向上捲起，完整露出整個小蠻腰與平坦腹部，白靈還抬高了右手，以伸展凸顯腰線，沒想到在她的輕薄小背心裡沒有穿內衣，胸前「小粉紅」隔著薄透衣料與V型領口激凸並見客，讓粉絲大為驚艷，直呼白靈實在好迷人，甚至告白「寶貝，可不可以跟我結婚」。

(中時電子報)