用於尿崩症狀的一款鼻腔噴霧劑，於今年7月10日遭國際醫藥品稽查協約組織PIC ／ S通報，因為部分批號品質不良，噴霧的幫浦有問題，導致使用時可能藥劑濃度不一，必須即刻下架。衛福部食藥署表示，該款藥物在國內也有使用，共有14個批號，接獲國際通知後，也已請業者啟動下架，預計約4萬多瓶得回收下架。根據健保資料庫統計，每年該款藥物的使用量約2萬多瓶。

根據食藥署國外消費紅綠燈專區最新消息公布，一款適應症為「中樞尿崩症、腎功能試驗」的迷你寧錠(MINIRIN® Tablets)0.1公絲，7月10日被國際醫藥品稽查協約組織PIC ／ S通報，部分批號有品質不良的問題，建議下架回收。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，這款迷你寧錠(MINIRIN® Tablets)0.1公絲是一款鼻噴劑，是輸入藥品，為處方用藥，在國內的適應症為尿崩症，通常是口服藥劑治療效果不佳後，醫師會改使用該款藥物。根據健保資料庫統計，每年該款藥物的使用量約2萬多瓶。

黃琴喨表示， 藥品的主要問題在於部分產品的泵浦間緊密度不足，會導致藥品溶液揮發，造成藥液濃度改變，因此啟動回收作業。

國內此款藥物受影響的批號為P11328F、P11328M、P11328V、P12162H、P15641L、P15641M、P16790N、P16790T、P17633V、R12631N、R12631T、R14347K、R14347N、S10152L；共14批。食藥署已於7月10日接獲通報當天已請國內業者下架回收，須下架的瓶數約有4萬瓶。

黃琴喨表示，迷你寧錠(MINIRIN® Tablets)由業者自行通報，國際上目前沒有出現不良反應，預計11月後業者就會補上新產品，期間有需要該款藥者，目前還有一兩款劑量不同的藥物可供替換。

(中時 )