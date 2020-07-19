隨著美國疫情似有捲土重來之勢，部分地區政府已強制執行口罩令，或建議民眾在公共場所戴口罩。不過，中北部的俄亥俄州不在此範圍內。在俄州首府哥倫布的州議會大廈前，數百名反口罩的示威者，18日發起名為「為美國挺身而出」的運動，抗議州內部分地區強制命令民眾戴口罩。

反對政府口罩令的民眾認為，強制要他們戴口罩違反其人身自由，且政府想藉此控制人民。(美聯社)

除了反口罩人士，這項集會也吸引了反政府控制的組織，他們認為，政府只是想藉著強迫他們戴口罩，控制民眾的人身自由。數百人當然都沒戴口罩，且還有大批武裝民兵，團團保護他們。

這群示威者有的手持國旗及力挺川普的標語，批評地方政府強制戴口罩命令太超過，也表達對封鎖措施的不滿。

男子迪克曼高舉標語，上頭寫著「戴口罩會減少進入大腦的氧氣量、會阻礙溝通、且沒證據顯示有效（防疫）」。另一群女孩的標語寫著，「口罩跟我們州長一樣沒用」「恐懼才是真正的病毒」「到底是病毒還是想控制我們？」

一名女子強調，他們「不需要口罩，我們是自由的」，「我相信自己，我就是科學」。

抗議活動的插曲是，支持「黑人的命也是命」運動的團體，也在同地點發動反種族主義集會。為避免雙方擦槍走火，警方疲於奔命，還得把雙方分開。

(中時 )