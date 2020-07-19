美國堪薩斯州（Kansas）日前發生一起性侵慘案，有名現年10歲的小女童，從3年前開始就慘遭媽媽的51歲男友性侵，最後甚至還懷了孩子，媽媽偷偷找來助產士到家中接生，對方發現孕婦竟然是個小女童，驚覺情況不對下，趕緊報警處理，才讓這起離譜的案件得以曝光。

根據《太陽報》報導，該名媽媽和男子羅納德（Ronald Dejohnette Jr）長年發生性關係，孰料對方後來竟要求，當時年僅7歲的女童也要跟著一起「伺候」，媽媽為了滿足他的慾望，竟選擇出賣了自己的女兒，母女倆慘淪為性奴多年，羅納德甚至多次表示，希望女童能替他生個孩子。

沒想到在女童10歲這年，竟然真的不幸懷孕，她的媽媽私下找來了助產士，對方發現產婦是個小女童後，嚇得立刻報警處理。羅納德辯稱，女童是被10歲的男同學性侵，但經檢警調查指出，女童在過去2年間都是在家教育，並未到學校上課，且自從她懷孕後便足不出戶。

該起噁心的案件曝光後，激起社會震怒，紛紛要求嚴懲這對男女，目前當地警方依性侵兒童罪嫌將羅納德起訴，女童的媽媽則面臨虐待兒童、疏於照顧兒童等罪，倆人遭逮捕關押，不過警方並未透露女童是否已將孩子產下。

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(中時電子報)