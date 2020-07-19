儘管泰國因為新冠肺炎疫情禁止大型集會，但泰國民眾對帕拉育（PrayutChan-o-cha）政府的不滿仍讓他們無視禁令，走上街頭，怒嗆政府下台！泰國曼谷在18日傍晚爆發大規模的示威遊行，根據《路透社》報導，這場示威由學生發起，數千名的示威者針對軍事將領出身的總理帕拉育，提出解散國會重新選舉、停止打壓異議人士、和修訂有利於帕拉育的憲法的3大訴求。

泰國2014軍事政變後最大示威，民眾怒吼政府下台府。（圖／Al Jazeera、Reuters）

這場示威是由當地的「解放青年」（Liberation Youth）組織發起，約有2500人參加，這也是泰國自3月因應疫情進入緊急狀態以來最大型的示威，也是帕拉育2014年發動政變上台後人數最多的反政府示威之一。

帕拉育自2014政變上台以來至今已6年，任內除了建立網路審查制度，禁止公開批評軍政府與討論民主改革，又處處打壓、下令逮捕異議人士，還要求學校學生背誦他擬定的「12條價值觀」，因此常被批評為獨裁者。2020年2月，泰國法院下令解散人氣頗旺的第二大在野黨「未來前進黨」（Future Foward），引發青年學生群情激憤。由於未來前進黨的民主政策備受泰國青年支持，法院這項作法被解讀是該黨批評政府和軍隊，成為政府眼中釘。

泰國爆反政府示威提3大訴求。（圖／Reuters）

當時青年學生就發動過反帕拉育的示威，但因政府頒布禁聚令，導致示威行動被迫停止，沒想到6月時，流亡柬埔寨的泰國異議人士萬查勒（Wanchalearm Satsaksit）被發現在金邊當街被擄走，引起泰國群眾不滿；根據報導，近年來已有不少流亡鄰國的異議人士被綁架，其中3人更成了湄公河上的漂流屍；加上新冠肺炎疫情影響，泰國經濟成長嚴重下滑，導致民眾最近幾個月來，對帕拉育政府不滿情緒逐漸高漲。

千名泰國年輕人上街吶喊，要求帕拉育下台國會改選。（圖／Reuters）

數千名身穿黑衣的示威者，在民主紀念碑附近集會，哼唱著反政府的諷刺歌曲，並揮舞著指反帕拉育政府的標語，現場還有人高舉寫上意指泰國刑法第112條冒犯君主罪的「112」，表達反對這條限制言論自由，以及經常將人民判上重刑的誹謗王室法律。熟悉泰國局勢的觀察家指出，在泰王哇集拉隆功和他身邊強硬的保皇派將領統治下，泰國正逐漸朝著專制主義邁進！

所幸這場示威活動算是平和，泰國軍警僅負責現場維安並未阻止示威，整場示威活動在午夜結束，不過主辦單位表示，若是他們的訴求未獲得回應，不排在兩周後重返現場持續向帕拉育政府抗爭。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)