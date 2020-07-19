台鐵救五堵隧道為連接基隆、汐止間的自行車道，車友抱怨原來沒有廁所相當不便。（資料照）

車友若沿基隆河步道往汐止星光橋方向騎，還有12處景觀廁所（新北議員張錦豪提供／許家寧新北傳真）

單車低碳輕旅遊盛行，沿著基隆河岸串接新北汐止、基隆七堵間自行車道「台鐵五堵貨場舊隧道」，去年啟用以來，假日車流約600人次，不少車友反應沒有廁所，相當不便，基隆民代抱怨基市府「消極」，反觀在新北民代建議下，決定先在舊隧道前調來流動廁所，讓基隆民眾也可就近「方便」。

新北市府去年10月將台鐵五堵隧道活化再利用，打造一條穿越古隧道從新北可直達基隆的自車道，讓廢棄隧道再現光明，古道風華吸引不少車友前來，假日出流約500至600人次，平日也有100到200人，不過因隧道位於兩市交界，兩端竟無廁所可用。

基隆市議員楊秀玉氣說，現在單車旅遊人數越來越多，但基市府態度消極，以「現在人潮不多」回絕，大罵平時錢花那麼多，人民迫切的需求卻不做！至於，新北市議員張錦豪則找來新北市高灘地工程管理處養工科，研議先在舊隧道新北端投放流動廁所。

新北養工科長蔡文中表示，經評估平、假日車友需求，以及民眾使用率，先投放一座流動廁所，民眾從古道風華由基隆端往新北方向大約400公尺就可遇到第1座流動廁所，每天會進行4次環境清潔，另車友若繼續往星光橋方向騎，沿線還有12座景觀廁所。

張錦豪認為，如廁需求不分新北、基隆，這條連接「七汐」的單車步道串連在一起，讓喜愛運動的朋友能自由往返，他先前也當面向市長侯友宜建議將汐止至南港段車道再延伸400公尺，銜接南港展覽館及捷運站，逐步將基隆河左右岸步道斷點串接起來。

(中時 )