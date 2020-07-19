東石區漁會主辦第10屆剖蚵大賽，參賽者各個動作俐落。（張亦惠攝）

剖完後由評審趁重，並就剖下來的蚵仔完整度評分。（張亦惠攝）

東石區漁會主辦第10屆剖蚵大賽，參賽者各個動作俐落。（張亦惠攝）

拿下女子組第一名的賀茂春開心與先生合影。（張亦惠攝）

嘉義縣東石鄉產蚵聞名，嘉義區漁會19日舉辦第10屆剖蚵大賽，分為高齡組、男子組、女子組、新住民組、校園團體組等5組，300多位選手聚精會神在眼前的蚵仔上，其中競爭最激烈的女子組由賀茂春以960分拿下冠軍，相當於5分鐘內剖了近1公斤的蚵仔。

東石區漁會昨天上午舉辦「蚵的文化季」，現場有可供百人享用的超級蚵仔煎及各式漁產美食免費吃，邁入第10屆的剖蚵比賽更是吸引在地超過300人報名參加，今年也增設漁會員工趣味比賽組一起同樂，雖然天氣炎熱但民眾說，有俐落的剖蚵秀可欣賞，還有美食可吃，很值得。

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕說，東石產蚵聞名，蚵仔品質高鮮嫩肥美，每年清明後至中秋節間是最適合吃蚵仔的季節，為推廣東石鮮蚵舉辦剖蚵比賽，今年已邁入第10屆，比賽獎金每組第一名6000元、第二名4500元、第三名3000元，相當誘人。

競爭最激烈的女子組複賽最後由賀茂春拿下，賀茂春說，自己是東石在地人，從小就有剖蚵經驗，平時在中油上班，這次是第三次拿下女子組冠軍，喜悅之情寫在臉上。

今年女子組冠軍賀茂春、男子組陳宴誠、高齡組張麗雲、新住民組潘細霞、國小團體組則由東石國小拿下。

(中時 )