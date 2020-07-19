陳冠伶說，平時在學校的練習與男生一樣，甚至比男生更多。（教練洪子惇提供／賴彥竹新北傳真）

陳冠伶勤奮練習，手都破皮流血、長繭。（教練洪子惇提供／賴彥竹新北傳真）

「練舉重不會變金剛芭比！」15歲蘆洲國中陳冠伶在109年全中運舉重賽中摘下一面金牌，在55公斤量級，以挺舉81公斤打破大會紀錄，替新北市創下佳績，但金牌的背後，滿是辛酸，陳冠伶說，家人覺得女生為什麼要練舉重，把自己練壯，力氣也沒男生大，所以「就想證明女生也可以！」

身高153公分的陳冠伶說，剛開始要練舉重時，阿嬤非常反對，覺得女生學畫畫、跳舞、彈鋼琴就好，為什麼要練舉重，把自己練很壯，變成金剛芭比，給人不好看的感覺，力氣也沒有男生大，甚至告訴她「要是練舉重以後就別來見我！」

「就想證明女生也可以！」陳冠伶說，平時在學校的練習與男生一樣，甚至比男生更多，生理期會影響訓練狀態，所以會加倍練習，一直練、一直練，練到手破皮流血仍忍痛，直到繭變厚，手就不痛了。

蘆洲國中舉重隊教練洪子惇說，大多家長存有練舉重的刻板印象，像是會變成金剛芭比，給人粗獷的印象，或是長不高、容易受傷等，但練舉重可以精實背、胸、手部肌肉，穿衣服較挺、更好看，也有學生畢業後長到170、160公分，身高與遺傳較有關，不會因為練舉重就長不高，訓練也會循序漸進，避免受傷。

洪子惇也說，陳冠伶非常優秀，抗壓性很高，受訓期間為了讓肌肉修復，無論冬天、夏天，全身浸泡在5度左右的冰桶中，她全都走過來了，舉重只練了1年，就打破大會紀錄，未來期許她高中能成為國手，在國際舞台發光發熱。

蘆洲國中校長游玉英說，陳冠伶原本在學校打籃球，看中她身體的協調性、肌肉線條、專注度、敏捷度，認為她具有舉重選手的潛力，因此建議她轉戰舉重，潛力就此被挖掘，不斷進步，在大大小小比賽獲佳績，也由此可見適性教育的重要性。

截至19日下午5時，新北市舉重類別共有3金4銀2銅，其中5項破紀錄，分別為蘆洲國中陳冠伶（挺舉破大會紀錄）、中平國中顏睿賢（抓舉、挺舉、總和破大會紀錄）、忠孝國中唐浚彥奪下金牌；海山高中國中部許晉嘉、忠孝國中林芮立、林晉維、陳禹亨（抓舉破大會紀錄）拿下銀牌；忠孝國中林泓廷、清水高中國中部黃采薇獲得銅牌。

(中時 )