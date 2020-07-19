新冠肺炎疫情持續在全球延燒，美國當地規定出門務必戴上口罩、保持社交距離。但一名男子卻不照著規定做，堅持和朋友出門玩樂，且未做好防護措施，將病毒帶回家，連累全家都感染病毒，其中父親更是佩戴呼吸器，至今都尚未脫離生命危險。

根據《每日郵報》報導，美國佛羅里達州種植園（Plantation）一名42歲男子約翰（John Place）的21歲兒子於6月下旬外出和朋友玩樂，竟在不知不覺中把新冠病毒帶回家，連累14歲弟弟、6歲妹妹和父母都染疫，接連出現呼吸困難、咳嗽、高燒等症狀。其中父親約翰本身就有過胖與糖尿病的「高風險」，被感染後咳嗽不止、發燒4天後被送醫治療，已經戴上呼吸器2週，情況相當危急。

42歲男子約翰與妻子和6歲女兒。(圖/美聯社)

母親蜜雪兒（Michelle Zymet）表示，她當時多次勸說兒子不要出去和朋友聚會，就算要出門也一定要戴口罩，但兒子卻不以為然，「他一直跟我保證『別擔心，媽媽，我一切都很好，放鬆一點』。他都這樣說了，我實在沒辦法阻止，只能信任他，勉強同意他出門。」

兒子在聚會中摘下口罩，返家後，他開始出現咳嗽、發燒等症狀，起初還以為只是感冒，豈料幾天後一起出門的朋友卻告訴他，自己去檢測後發現確診，當時病毒已經在當時有參加聚會的人的家裡傳播開來，兒子仍舊認為自己沒有感染。幾天後14歲的弟弟開始咳嗽、氣喘；6歲的妹妹也開始流鼻涕；媽媽出現了渾身酸疼、發燒的症狀；最後父親也病倒了。

母親蜜雪兒認為「年輕人根本聽不進去我們的勸告，他們不明白，很多人是無症狀的病毒攜帶者。」也透露其他家人目前仍在隔離中，但身體已逐漸恢復健康。佛羅里達州的州長Ron DeSantis也表示，年輕人聚會是該州6月份確診患者數量大幅度上升的關鍵，千萬不要因為一時貪玩而害到家人。

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(中時電子報)