58歲朱姓砂石車駕駛19日駕車行經八德區介壽路和力行街口，疑剎車不慎，車內砂石灑滿一地，一度占據雙向4車道，只剩機車可通行，八德警方獲報連忙到場，擺放交通錐隔離並疏導交通，業者也找來小山貓到場清運，警方最高將開罰1萬8000元，呼籲用路人聽從指揮或提早改道。
朱姓砂石車司機載運土石，行經八德區介壽路一段（國2橋下）時，不慎掉落大批砂石，頓時塵土飛揚，散滿整條道路，雙向4線道都被土石掩蓋、看不到交通線，轎車無法通行，造成嚴重塞車中。
八德警方接獲當地八德區大福里長呂學昌報案，連忙到場疏導交通，司機見鑄下大禍懊惱不已，積極清理中，一旁商家也挽起衣袖幫忙，警方將依砂石滲漏開單告發，朱男恐面臨3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。
呂學昌指出，因現場遍布石子跟泥土，駕車行經有石子彈起造成擋風玻璃損傷或人員受傷的可能，呼籲儘早改道最安全。
(中時 )
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