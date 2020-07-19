本周國殤紀念日高球賽，終於看到名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）出賽，雖然目前成績距離要爭冠軍有段距離，不過還是打出了讓他覺得相當成面的感覺，也認為很幸運還能參賽。

伍茲生涯曾5度於國殤紀念高球賽獲得冠軍，今年高爾夫PGA美巡賽因為新冠肺炎大流行停賽過，上個月中恢復比賽，伍茲決定看看情況再回到賽場，因此本周國殤紀念日高球賽是他在新冠疫情後的第一場正式賽事，比賽地區俄亥俄州都柏林天氣熱又潮濕，伍茲和許多好手揮汗競桿，三回合結束他以總計高於標準桿2桿的218桿並列第37，台灣好手潘政琮則是總計高於標準桿5桿的221桿、並列第58，領先者是曾贏得歐巡賽新人王的西班牙選手拉姆（Jon Rahm），成績為低於標準桿12桿的204桿。

伍茲第三回合抓下了4隻博蒂，但也吞下3個柏忌，對於自己的表現他說：「我覺得算發揮得還不錯，對球的掌握也行，我在第3洞有一桿打得很糟，除此之外還能接受，感覺也挺穩定的。」

伍茲並說，自己這回合沒推進推桿，希望第四回合推桿可以發揮得好一點。

(中時 )