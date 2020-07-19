金馬影后楊貴媚19日出席台北市電影委員會與公視台語台合辦的首屆《眯電影：台語微電影創作徵選》頒獎典禮，這也是她飽受暈眩症困擾後首度接受媒體訪問，氣色紅潤的她表示病情有稍微好轉，身體已經不會感覺天旋地轉，只剩下左右搖晃。健康狀況亮紅燈，她坦言：「我爸怕我死掉」至於中風的母親則無奈與她互看，「我就對她說『妳有人照顧妳上廁所，我都沒人照顧怎麼辦』。」

她透露：「剛開始暈眩的時候就一直昏睡，以前會暈個就2、3天多一點，想說這一次應該一下就會好，沒想到會影響這麼久。去醫院檢查時，醫生就讓我起立、坐下後，就看出我可能是因為血管的問題，這週三要再去做另一項檢查，才能進一步確認病因。」因為身體關係，楊貴媚的桂田文化藝術基金會工作因此受影響，身材也消瘦逾1公斤，性格樂觀的她還自嘲要再多瘦一點。

楊貴媚向來是國際影展的常客，她坦言的確有收到邀約，不過因疫情嚴重影響全球，是否參加她現在還在觀望中，畢竟疫情尚未穩定，加上還得接受長時間的隔離。而這次台語微電影創作徵選的作品，就有許多來自影視產業人在疫情期間的創作，讓楊貴媚大讚：「領獎的那些人，因為疫情在家沒事做，玩出那麼多好作品！」

《眯電影：台語微電影創作徵選》吸引193件作品報名角逐，先選出每組16名入圍，最終再決選出1名首獎、2名優選和3名佳作，專業組首獎最終由楊惠閔以《掩咯雞》作品奪得，拿下20萬元獎金，她領獎時激動地說：「從未想過能以台語詮釋自己的作品，靈感來襲就像被雷打到一樣，當初因為遭遇很大的低潮，才一頭栽進這個作品裡，沒想到會獲獎。」楊貴媚也鼓勵她要繼續堅持走下去。

(中時 )