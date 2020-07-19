越南籍女子阿紅（化名）2001年嫁給台南人阿國（化名），誰知阿國不但常飆罵、鎖門不讓她回家，更恐怖的是，阿國還會在乾淨衣服上大便、尿尿，讓阿紅難以忍受提起離婚訴訟，台南地院認為阿國的行為已經造成另外一半精神上重大侮辱、不可忍受的痛苦，判准離婚。

判決書指出，阿紅指控，與丈夫阿國2001年結婚，婚後育有2個女兒，但丈夫始終看不起她，對她非常歧視；阿國工作不穩定，家中經濟靠阿紅在麵店工作扛起，但阿國卻常常酒後對妻女飆罵三字經，甚至把妻女趕出家門；阿紅若沒有準時回家，阿國還會反鎖家門，不讓她回家。

更誇張的是，阿國竟然還會在乾淨的衣物上拉屎、尿尿，再把東西藏起來。阿紅忍了19年終於受不了，向法院請求離婚。台南地院法官認為，阿國的行為已經造成另外一半精神上重大侮辱、不可忍受的痛苦，因此判准兩造離婚；基於對子女的最佳利益，由阿紅負擔親權及主要照顧責任。

(中時電子報)