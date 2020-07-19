曾任行政院青年顧問、現為新北市青年諮詢委員的胡庭碩，因為罹患脊髓性肌肉萎縮症（漸凍症），出門都必須以電動代步車代步，但他19日在臉書上投訴，自己凌晨從蘆洲捷運站準備搭公車回家，竟被司機拒載，直接轉頭開走，讓他心痛表示，「我真的太累了，也真的傷心透了」。

胡庭碩臉書上指出，19日從早上4點起床，上了一整天的班，實在太想回家睡覺，終於在凌晨12:15等到一台三重客運的857公車，沒想到，這台公車司機竟以「電動代步車不是輪椅」為由拒載，雖然胡庭碩已經表示，自己的代步車符合規定，以為司機會讓他上車，沒想到最後竟是直接開走車。胡庭碩心痛地說，「自己連哭的力氣也沒有」。

胡庭碩表示，因為太累而沒有據理力爭的後果就是要在公車站等到天亮，不過，他最後也透露，還好在發文10分鐘後有另一台857公車願意載他回家。

對此，三重客運協理高燦煌回應，經詢問該名駕駛員據其表示錯誤的將電動輪椅車誤解為電動代步車，而未協助搭乘，經告知後他也深深的感到抱歉。有關駕駛員行車服務缺失一事，我們會予再教育訓練及行政處分，另外也會再告知所有駕駛員，只要在安全無虞的情況下，電動輪椅車一定都要協助搭乘。

(中時電子報)