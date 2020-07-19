民進黨19日舉辦全國黨代表大會，保外就醫的前總統陳水扁雖未出席大會，卻參與中執委及中評委選舉投票，還在臉書「新勇哥物語」中PO出照片，此舉是否違反「四不」規定？台中監獄表示，將根據現場媒體的報導了解並進行評估。

陳水扁在臉書PO出投票照片，還寫著「今天阿扁會被抓嗎」？內容指出，阿扁在2018年11月24日投過縣市長和議員的票，今年1月也投過總統與立委的票，2020年7月19日以卸任黨主席為當然黨代表、決意行使民進黨中執評委的投票權。

臉書內容也指出陳水扁的相關單位的不滿，他表示，自己行使中執評委投票權，居然受到矯正單位、民進黨團百般刁難，要求他不要出席全代會，他已經讓步、不出席全代會，但堅持比照公職可以投票，黨職更沒有不准的道理，「若因投中執委的票，而被蔡政府抓回去，也是求仁得仁！」

因陳水扁於2015年獲保外就醫時，中監依相關條例限制他不能參與選舉活動、不能參加政治活動、不能受訪、不可參加與疾病無關的活動，而扁19日下午在民進黨立院黨團總召柯建銘陪同下進入會場投票，是否踩紅線？中監仍強調會根據資料了解評估。

(中時 )