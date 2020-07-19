（花旗開發的動物萌友會貼圖。圖／花旗銀行）
花旗LINE貼圖又來了，而且這次來了個摸仿動物森友會，希望吸引全新客群經由LINE管道提出信用卡申辦。
LINE社群是台灣民眾最常使用的即時通訊軟體，外商銀行的花旗、星展和渣打都有LINE官方帳號，花旗、星展也都有送過網友免費貼圖，但由於成本不貲，精打細算的外商銀行不像本國銀行來的慷慨，新推貼圖都有特殊行銷目的。
剛推出的「花旗動物萌友會」全新貼圖，完全免費，但要經由花旗(台灣)銀行LINE官方帳號下載。花旗銀行表示，此次與網路人氣插畫家《小玉米花》合作，集合全球超萌動物，包括台灣石虎、歐洲鬥牛、南極洲企鵝等可愛動物，結合時下最熱門的「超前佈署」、「抱緊處理」用語。
花旗LINE官方帳號也在此次進行升級，包含全新個人化服務，相關服務在渣打、星展的LINE官方帳號都有相似服務，花旗卡友開啟LINE點選至指定頁面並經相關身分識別，能隨時查詢信用卡帳單、消費紀錄等，也有直接申辦消費分期及帳單分期服務。
(工商 )
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