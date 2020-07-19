香港今日(19日)最少新增100宗確診及初步確診個案，截至昨日(18日)，累計病例達1778宗，超越2003年SARS的1755人確診。另外，再有私立醫院職員中招，位於九龍太子道的聖德肋撒醫院2樓的內視鏡中心，有2名健康服務助理染疫。屯門眼科中心3名職員確診，1人初步確診。

根據香港《東網》報導，香港大學微生物學系講座教授袁國勇估計，因病人在中心負責收銀、處理病歷等，會接觸求診者的紙幣、身份證、轉介信等，或因而間接感染。市民人心惶惶，憂慮因接觸物件而不幸染疫，不過有傳染病專家表示，病毒每經過不同物料，其病毒量均會減少，市民注意手部衞生，毋須過分憂慮。

袁表示，雖然病人與職員間有玻璃相隔，但要收錢、身份證、轉介信等，過程中職員每日接觸逾200病人，或有隱性帶菌者的物件上有病毒，致非直接接觸感染；而職員間可能透過文件，或在公共地方按密碼鎖，或在茶水間脫下口罩進食時等感染。

《東網》也引述香港大學公共衞生學院早前研究，新冠病毒在不同物料及用品的存活時間，團隊於攝氏22度、相對濕度65%的情況下進行測試，結果病毒在紙張及紙巾上的停留時間最短，僅3小時便失去感染力；木材、布料則可停留兩日；塑膠則停留4至7日。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，病毒在生活中的存活時間，一般會較在實驗室環境中短，呼籲市民不需過分擔心因物件導致的間接傳播，因病毒每經過不同物料，其病毒量均會減少，市民只需注意手部衞生，接觸物件後徹底清洗雙手，才接觸眼睛，便可有效防疫。

(中時電子報)