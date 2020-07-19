針對印尼境外生要求返台就學，教育部表示，目前是以「低及中低風險國家／地區」為優先，印尼未名列其中，所以印尼生還無法入境。未來是否進一步開放「低及中低風險國家／地區」以外的名單，教育部會報請行政院跨部會協調會議討論。目前印尼尚未返台的在學生及109學年新生合計約3095人。

(中時 )