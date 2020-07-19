美國各州近來不斷槓上聯邦政府，從該不該解封重啟經濟、戴不戴口罩、以及警方因應「黑人的命也是命」示威潮的方式，在在引爆州政府（尤其是民主黨執政的州）與川普政府之間的不合甚至衝突。最近一例是奧勒岡州檢察長直接對川普政府提告，稱國土安全部派出聯邦軍隊平息「黑人的命也是命」示威潮，執法過當，釀成流血事件，因此控告政府「非法逮捕示威者」。

奧勒岡州長布朗（Kate Brown）也抨擊川普政府「為了政治目的挑起衝突」。而波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）則說，「這是對於我們民主的攻擊」。

本周聯邦政府派軍警到波特蘭維持秩序，聯邦探員們身穿戰鬥裝備，出動催淚瓦斯，與民眾爆發肢體衝突，並鐵腕逮捕示威者，沒有任何理由就強行拘押。

國土安全部長沃爾夫（Chad Wolf）稱這些示威者是「暴民」，但奧勒岡檢察長羅森布朗（Ellen Rosenblum）18日指控聯邦政府非法拘押示威者。在此之前，州長布朗不滿地表示，逮捕沒有罪證確鑿的人民是嚴重違反公民自由權，以及憲法賦予人民權利的保障，這是「公然的濫權」。波特蘭市長惠勒更直接要求川普將波特蘭市內的聯邦軍隊撤出。

羅森布朗已向法院申請禁制令，要求國土安全不、美國法警署（US Marshals Service）、美國海關暨邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)、國土安全部的聯邦保護局（Federal Protection Service）等單位停止逮人。她說，這些單位的做法「完全沒有必要，而且不符奧勒岡的特質」。

(中時 )