苗栗頭份濫坑平房傳火警 消防緊急布水線搶救 18:332020/07/19 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份市濫坑里1處平房19日下午傳出火警，濃煙竄出，消防人員緊急布水線救援。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頭份市濫坑里1處平房19日下午傳出火警，屋內被燒得焦黑。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣頭份市濫坑里19日下午4點多傳出住宅火警，頭份、造橋及竹南消防分隊人車前往搶救，消防局指出，起火地點為1處平房，屋內人員及時逃生均平安，下午5點半火勢順利撲滅。 頭份市濫坑里1處平房，今天下午4點傳出住宅火警，消防人員下午4點35分抵達現場，緊急布水線搶救，但起火地點仍不時冒出陣陣濃煙，幸好人員均平安。詳細起火原因還有待進一步調查。 (中時 ) #頭份 #消防 #人員 #火警 #平房 也許您會感興趣 社會熱門新聞 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 嬌妻1年洗1次澡 黑癬卡滿水溝「堅毅」人夫忍13年撐不住了 - 社會 噁男肖想吃母女丼 餛飩湯摻FM2對19歲繼女上下其手 - 社會 全台首間3D彩繪夜市 海盜船鐵器飛出 遭勒令停業 - 社會 女大生狂歡染愛滋 無知3年四處感染…有如滾雪球！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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