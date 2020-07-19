頭份市濫坑里1處平房19日下午傳出火警，屋內被燒得焦黑。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣頭份市濫坑里19日下午4點多傳出住宅火警，頭份、造橋及竹南消防分隊人車前往搶救，消防局指出，起火地點為1處平房，屋內人員及時逃生均平安，下午5點半火勢順利撲滅。

頭份市濫坑里1處平房，今天下午4點傳出住宅火警，消防人員下午4點35分抵達現場，緊急布水線搶救，但起火地點仍不時冒出陣陣濃煙，幸好人員均平安。詳細起火原因還有待進一步調查。

(中時 )