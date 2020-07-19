2020父親節，起士公爵與仕高利達合作推出「磐石威士忌乳酪蛋糕」。如果說威士忌是男人的獨享時刻，有些苦需要沈澱，有些樂適合一飲而盡；那乳酪蛋糕就像是家裡溫暖的陪伴，柔軟滑順、濃郁香醇。以前，男人認為這是兩個世界，回家必須無所畏懼，苦樂只能自己吞。今年，起士公爵與仕高利達想告訴爸爸們，威士忌不但可以和乳酪蛋糕加在一起，而且更好吃。

每一瓶「仕高利達12年蘇格蘭威士忌」由首席調酒團隊，手選陳釀12年以上的麥芽威士忌原酒，調製出具濃郁花果香氣的滑順酒液，釀造出最勇敢的威士忌並以翱翔天際的金鷹作為品牌標誌，其勇敢、獨立、堅強、自豪的精神最能代表每一位偉大的父親！

精品甜點工藝佐以對爸爸的敬意，開啟仕高利達威士忌陳釀之旅！(圖/品牌提供)

「磐石威士忌乳酪蛋糕」加入了比利時頂級黑巧克力和仕高利達12年威士忌的酒香，讓二者依完美比例調製而成，具有濃厚花果風味以及滑順口感，再配上台南玉井蜜旺果鋪以自然農法栽培的土桂圓窯烤而成的龍眼乾點題，果肉厚實，保留天然香氣，口感甜而不膩，混搭出爸爸的苦甜心情，陳年佳釀繚繞的微醺後勁，前350名訂購，享有仕高利達12年蘇格蘭威士忌50ml迷你版。

起司公爵的創辦人是出身醫療體系，任職於癌症中心，看過許多為病所苦的患者後，決定為他們做一些有意義的事！王奕凱說：「想要從食物中獲得健康，先從原物料的『捨』開始」，憑藉的一股熱誠和使命，終於研發出符合期許的『4D蛋糕』，4D即是：不添加奶油(De-Butter)、不添加鮮奶油(De-Whipped cream)、不添加澱粉(De-Starch)、不添加水(De-Water)的純淨理念，希望能透過這樣嚴謹的蛋糕製作過程，讓每位客人都能安心享用這道美味甜點。

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(中時電子報)