一年一度大廟興學「夏日學習文化博覽會」，19日下午在台南市安南區海尾朝皇宮登場。在開放的廟口學習空間，社大台江分校30個班級社團，老中青三代分別以音樂藝文展演，舞動公民學習力量。

海尾朝皇宮主委郭建良表示，學習薩克斯風已經3年，當初是因為興趣而來，也交到一群志同道合的朋友，今年大廟興學已辦學13年，身為朝皇宮新任主委，會一直支持大廟興學事業，因為學習不僅能改變自己，也鼓勵台江人可以為自己找一個興趣來圓夢。

擔任班長的學員鄭新讚指出，新冠肺炎對台灣整體社會而言，其實是公民意識的提升，台江分校推動公民自主防疫，讓班級學員能夠共同參與防疫行動，也讓大家把公衛習慣內化帶入生活，這次舉辦成果展，希望讓大家能夠再次回到在地學習的場域。

台江武藝班少年蔡子文也表示，從小在台江分校學習宋江武藝，如今已經10年了，參加過各種比賽至少也有10多場；為了2020港都盃武術比賽，上課都很認真練習，在家有空也積極練習比賽項目，容易錯的地方趕快修正，甚至練到手起水泡，此次比賽拿到第四名，為大廟興學爭光，感到十分高興。

書法班學員劉素蘭則説，到社大台江分校學習書法3年多了，退休後想透過學習改善自己性情中較為急躁的一面，學習書法時，透過一撇一捺，內心衝動的性情也逐漸平和，也讓自己和家人產生了正向連結，有時將作品傳到家人群組上，不在家的孩子會給許多正向回饋，如今每年的春聯都親筆寫下，看到作品成為家中的點綴，開心不已，期許大廟興學的公民辦學精神能夠繼續下去，讓更多人可以在這樣的經驗中終生學習。

(中時 )