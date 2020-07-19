阿娟不捨悼三浦春馬。（圖／翻攝自阿娟臉書）

日本男星三浦春馬18日於東京住宅自縊，享年30歲，震驚各界，他去年曾來台宣傳戲劇《TWO WEEK》以及辦粉絲見面會，當時2場都由DJ阿娟擔任主持人，今（19日）阿娟就在臉書吐露不捨心情：「過了一天，心情還是難以平復」。

阿娟憶起去年和三浦春馬合作的點滴，透露對方親切沒有架子，誠懇也是發自內心，「原來我一直在看的日劇男主角，人如其名，你真的是一個春天型的男孩，散發暖暖的氣息。」回想三浦春馬去年曾說希望成為一個好爸爸，還喊話要繼續給粉絲帶來好作品，如今卻不可能實現，讓阿娟難過落淚道：「你怎麼就這樣離開了。」

此外，阿娟也翻出兩人在活動中的合照，感傷說：「春馬你笑得那麼燦爛，我卻莫名的一直流眼淚，我明明是個漢子啊。」不捨三浦春馬在人生正好的30歲，選擇變成天上的一顆星，讓眾粉絲看到這段文字也忍不住哭了。

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