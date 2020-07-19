今年「旺宏金矽獎」今天舉行頒獎典禮，設計組鑽石大賞由台大團隊的「基於神經網路且支援多碼長度之可重構極化碼解碼器」作品獲獎，可得24萬元獎金；應用組則由交大團隊的「應用於青光眼照護之智慧型隱形眼鏡」作品及台大團隊的「適用於次世代定序識別基因變體之系統單晶片」作品勇奪金獎，各得36萬元獎金。

今年第20屆旺宏金矽獎計有35所大專院校、303支隊伍報名，共計近千位師生熱情參與。金矽獎已成為國內電機、電子相關領域科系師生展現多元創意及研發能量的重要舞台。

在今天頒獎典禮中，前中研院院長李遠哲表示，他每年都來參加頒獎典禮，看到很多獲獎同學熱情地說明作品的主題、解釋創新和獨特發明，都令他非常感動，這個獎對社會及科技產業的發展，確實有相當大的貢獻。

奪下今年設計組鑽石大賞的台大學生鄧傑方及陳鈞翔，作品「基於神經網路且支援多碼長度之可重構極化碼解碼器」，為提升5G通訊晶片的技術，能對收到的傳輸訊號進行解碼，降低通道雜訊對訊號造成的影響，提升通訊品質。

應用組金獎則由交大及台大團隊獲獎。交大學生葉冠廷、徐承佑、楊筑鈞及張軒瑋等人，作品「應用於青光眼照護之智慧型隱形眼鏡」，為因應現代人重度使用3C產品，造成眼壓過高而形成青光眼病變，因此研發這款輔助監測眼壓的醫材。這項作品已與醫院進行合作開發，也將於今年8月進入人體實驗階段。

另一件來自台大學生吳易忠、陳彥龍及楊仲萱等人作品「適用於次世代定序識別基因變體之系統單晶片」，提出目前全世界第一個支援完整次世代定序識別基因變體的系統，在40分鐘內就能揪出人類DNA變異位置，也能應用於病毒基因演化追蹤，未來對於類似新冠肺炎疫情的分析或能有所助益。

(中時 )