模範父親楊建民、妻子于建芳從事寄養家庭2年多，已照顧3位寄養孩童，樂作孩子的避風港。（許哲瑗攝）

新北市模範父親頒獎典禮今登場，共58位父親獲獎；其中，56歲楊建民的兒子自幼腦部受傷，無法進食、行動，連一聲爸爸、媽媽也不曾開口，15歲時病情惡化不幸逝世，夫妻倆盼把愛傳承下去，2017年加入寄養家庭行列，今偕寄養孩童出席頒獎典禮，楊建民哽咽說道，「謝謝兒子在天堂牽線，讓我們成為更多孩子的爸爸媽媽！」

楊建民兒子出生僅36天，因腦部感染大腸桿菌，輾轉在加護病房住了近半年才得以返家，卻因腦部受創留下後遺症，長期臥床無法行動，吃飯需磨成泥狀、水只能以滴管餵食，一聲爸爸、媽媽也無法開口，但夫妻倆從未放棄希望，24小時不眠不休照顧，只希望兒子快樂長大。

兒子15歲時病情惡化，最終難敵病魔不幸離世，白髮人送黑髮人，讓兩人遲遲無法走出傷痛。

「為人父為人母，誰能真正放得下？」 楊建民、于建芳談及最煎熬的那段歷程，從包包中拿出隨身攜帶的全家福，一邊拭淚哽咽說道，當時兒子病危，大家都要我們放棄，雖然兒子無法說話、行動，但從眼神和互動，他們知道兒子的快樂和貼心，感受得到彼此的愛，「失去兒子，是最難過的一關。」

「失子之痛猶在，但我們希望把愛傳下去！」楊建民說，說巧不巧，就在兒子逝世1周年，寄養申請案順利通過，彷彿兒子冥冥中牽線，希望爸媽走出傷痛，把愛傳遞給更多有需要的孩子，也代替他說出那句無法開口的「爸爸」、「媽媽」。

目前兩人擔任寄養家庭2年多，已照顧3位寄養孩子，在夫妻倆陪伴下，孩子情緒起伏、適應性都穩定許多，其中1位已順利回原生家庭，成為最溫暖的避風港。

新北市今年共58位模範父親獲獎，侯友宜逐一頒發感謝狀並表示，有的父親悉心照顧腦麻患者、有的父親照顧身心障礙、也有父親發揮寄養家庭的大愛，情操令人動容，「不過不論有無獲模範父親，每位爸爸都是孩子心中最好的典範！」

(中時 )