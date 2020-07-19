高雄市長補選，民眾黨候選人吳益政想打造的超強新內閣，目標鎖定韓團隊的前副市長！吳益政接受YouTuber專訪時坦言，前市長韓國瑜確實做了很多有利高雄的事情，他甚至大讚前副市長李四川，他所作的路平、水溝通，讓市民都有感，所以要三請四請拜託他回來幫忙。

吳益政接受YouTuber「Bit King比特王出任務」專訪時表示，韓國瑜擔任市長期間，雖很多人對他很多政策作批評，但是他的雙語教育、鼓勵公務人員出國學習，還有讓100個在地年輕人出國學習，他覺得這是政府應該做的。還有陳前市長執政後面那幾年，陳情路不平比例增加很多，韓政府李四川上來後就開始作路平，這也是高雄這10幾年來改善最快、速率最快的，讓市民都有感。所以不分黨派的里長市民，對李四川和韓市長這個政策，大家都沒有話講，另外水溝通也很重要。

吳益政表示，其實韓市長的整個內閣，3個副市長是各地方政府裡面素質最高的，他們在副市長這個層級，有人當過部長，甚至還在地方政府當過各局處首長，比如環保局長、建設局長，這種是很專業的，不是那種新任命的。

被問到之前的副市長，有那一位是他最想要找來的？吳益政表示，3個副市長都很優秀，大家對李四川最有印象，他不只專業，又是很好的政務官，有些事務官，不見得是很好的政務官，但李四川是兩個都有。而葉匡時的優點，是可以整合很多資源，然後帶到高雄來。當然陳雄文也很好。所以3個副市長他都會去請教，最主要是李四川要三請四請拜託他回來。

(中時電子報)