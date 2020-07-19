國內金融機構近來熱中推動ESG（環境(Environmental)、社會(Social)、及公司治理(Governance)）議題，共同倡議的業者均認同，ESG是衡量企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）的重要指標。許多人認為這是跟著國外有樣學樣，一項國際評比中發現，全球最棒的ESG國際人才竟然選擇台灣落腳，不僅工作在台灣、也在台灣成家立業。

台灣CSR永續智庫CSRone平台的國際員工之一、資深專員沙米格（Jose Miguel Salazar）今年登上2020年全球「永續傑出青年」（30 under 30）榮譽榜。CSRone平台表示，5年來已經有96位國際碩士學士生曾在CSRone從事研究與實習，並有14位進入各企業的CSR部門任職，沙米格則選擇留在CSRone平台工作，國際評比還是看到他的傑出。

沙米格來自中美洲的薩爾瓦多，18歲時獲得台灣外交部獎學金來台學習中文，2014年獲得淡江大學國際企業系學士，並就讀台北科技大學管理學院國際企管碩士班（International MBA），精通西班牙文、中文、英文、法文4種語文，CSRone平台表示，他目前負責業務包括：永續服務、國際夥伴關係、引介永續新知等。服務客戶涵蓋: 化學、石油、科技、離岸風電、建設等產業。

《2020 GreenBiz 30 Under 30》是一個全球層級的獎項，甫創設於2016年，和他們要挑選的全球「永續傑出青年」對象一樣年輕，每年從數百件推甄案件中，挑選出30位30歲以下的年輕世代獲獎者。今年從上百封競爭申請案件，甄選出8個國家30位獲獎者。

CSRone平台表示，榮譽入榜代表獲獎者及其所屬機構於永續產業的付出與貢獻，更期望透過青年世代的交流與合作，極大化全球CSR正面影響力。實際上，除了得獎的沙米格，台灣企業有更大的意願招聘具有ESG整合訓練的企業社會責任CSR的永續人才，CSRone平台上的副頻道「人才百匯」，僅試推2個月，就已經吸引88位優秀人才登記，展現台灣是栽培永續人才的一方豐饒沃土。

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