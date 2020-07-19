卞慶華讓女粉躺胸口。（LOOKin BEAUTY提供）

卞慶華壁咚男粉。（LOOKin BEAUTY提供）

卞慶華帥氣出席活動。（LOOKin BEAUTY提供）

以戲劇《HIStory3－圈套》成功擄獲粉絲的潛力新星卞慶華，18日南下高雄帥氣出席一日店長活動，因疫情工作量大減的他興奮表示：「非常激動！因為真的太久沒看到大家，要給大家一個大大的擁抱，能看到大家真的太開心了！」人還沒到櫃位上，粉絲早已擠爆現場守候；事前就喊話要釋放福利的他，果真兌現諾言「男女通吃」！他直呼：「買保養品不用開美肌，還可以摸我腹肌！」

他上場前承諾這次一日店長活動放送福利，「在合理範圍內可以讓粉絲許個願」，可以給粉絲一點福利。萬一被粉絲「摸肌」會抗拒嗎？他大方表示「不會耶！」一見到粉絲，寵粉的他當場在櫃位握手、抱抱、同框自拍都來者不拒，相當親民。

他除了拿著保養品為粉絲做手的護膚，還一把抱起女粉絲公主抱，四眼交接讓粉絲招架不住；面對男粉絲也不忘大展基情，用壁咚近距離接觸現場尖叫連連；難得到港都高雄舉辦見面會，面對粉絲的熱情、再加上南台灣的高溫，讓卞慶華直呼好熱，更形容體感溫度超過50度了，幾乎濕透的襯衫，最後他索性脫掉外套、再加碼解襯衫扣子，讓胸肌若隱若現，被笑說是為自己消暑也同時為粉絲消暑。

好奇曾對另一半做過最暖心浪漫的事蹟？卞慶華則是務實派的情人，自認不算是一個浪漫的人，「對另一半雖然不浪漫，但我覺得我會做一些小舉動給對方滿滿的溫暖」！目前單身的他被問及另一半的條件，他則認為，「我這個人很看重氣質，氣質的女生真的是我最喜歡的條件」。

他表示，之前疫情時工作真的銳減超級多，就連原本要發行寫真集也因為疫情多延了幾個月，勤練許久的壯碩體格終於要好好跟大家見面，他不忘預告，「大家敲碗很久的寫真集，8月份即將發行，希望到時候大家可以多多支持」，至於拍攝尺度他則暫時保密不透露。此外，他近來也持續進修演技，認真上表演課，因為本身非科班出生，特別安排一趟完整的戲劇課程，希望之後接戲可以看到不一樣的自己！

(中時 )