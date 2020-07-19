第3屆婕斯「羽」你同行國小暨親子分齡賽，昨天在台北體育館展開，率先登場的是報名人數最多的五年級男子組單打和二年級男子單打項目。獲得五男單第一名的選手是來自台中大鵬國小的白米期，在五年的球齡之下，雖然沒有身高優勢，但靈活的腳步與反應，仍讓他擊敗擁有身高優勢的林佑柏獲得冠軍。

婕斯「羽」你同行國小暨親子分齡賽是新冠肺炎疫情解封之後，暑假首場大型賽事，三天賽事多達千位選手參與，更有從屏東遠道而來的選手北上參賽，大家在空調故障的會場中揮汗拼搏，除了球技之外，體力更是一大跳戰，選手們不放棄每一顆球，全力以赴。

今天登場的混合團體賽，更是首次在國小的比賽項目中出現，混合團體賽採世界羽聯頂級賽事蘇迪曼盃的規則進行，混雙的項目對國小階段的選手來說是全新的組合與挑戰，國內男雙「麟洋配」代表王齊麟也在下午蒞臨現場，為現場的親子組加油，親子組項目已經成為活動的指標之一，在眾多贊助廠商的支持之下，選手都卯足全力，企圖爭取由婕斯公司、Yonex、德國貝克曼博士和新光銀行所贊助的獎品。

(中時 )