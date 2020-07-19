就是台北FOOTER中鋒吳岱豪的這一灌，讓比賽只好擇日再戰。(3X3.EXE提供)

3X3.EXE聯盟賽北區第3回合19日續在台中市政大樓中央區川堂進行，沒想到小組賽打到第5場，聯盟賽執行長兼新北FOOTER球員吳岱豪灌籃取分同時造成籃板碎裂，Absolute3x3、3X3.EXE日本聯盟方及FIBA3X3討論之後，基於保護球員及現場觀眾的安全，決定保留此回合賽事，擇日再戰！

新北FOOTER隊進行小組賽第2戰，遇上宜蘭烤哇邦嘎，戰情一度膠著，新北FOOTER林瑞堃助攻給吳岱豪灌籃取分，籃板瞬間炸裂，引起現場觀眾一陣驚呼，比賽完成後，3X3.EXE聯盟安全人員馬上檢查籃板，為保護所有人的安全，隨即宣布保留此回合比賽，擇日再戰。

主辦單位表示，由於今天與昨天賽事都由FIBA 3X3 YOUTUBE官方頻道直播，所以賽前特別叮嚀身為聯盟賽執行長吳岱豪，必須打得更「好看」一點，沒想到他似乎認真過了頭，竟把籃板當場灌裂，接下來主辦單位會在現場更換比較適合的籃板，讓吳岱豪以後可以灌得更過癮。

19日上午更舉辦國小籃球營，由台北2派克擔任教練，帶領27位小朋友更認識3X3籃球，主辦單位強調，接下來將由各隊輪流負責籃球營的教練工作，希望能讓球員也能學習不同的打球方式。本賽事也登上FIBA3X3 YOUTUBE官方頻道，讓台灣籃球持續被世界看見。

(中時 )