溫翠蘋混血女兒結束14天隔離 她驕傲：秀一下肌肉

溫翠蘋、溫心舞母女19日受訪，溫心舞就讀紐約大學Tisch藝術學院表演系，受疫情影響，只能休學1年於月初返台，隨即隔離14天，她7月7日正逢19歲生日，因為隔離，只能從家門口拿到媽媽買好的蛋糕，兩母女隔空視訊唱生日快樂歌，溫翠蘋笑說：「每年生日都是我幫她慶祝，今年真的是難忘經驗，一輩子忘不掉。」

談到隔離心情，溫心舞表示：「勉強熬過去，我窩在家裡就會想吃東西，所以盡量多喝水，在家運動健身，沒變胖，反而變瘦1公斤。」溫翠蘋坦言女兒在身邊真的比較安心，加上紐約大學早已宣布遠距教學，溫心舞的學習專業又是戲劇表演，「網路怎麼學習？雖然還有兩周才下最後決定，但我們已差不多決定要休學1年，美國接下來又要大選，如果暴動什麼我也會很擔心，現在希望她這一年也不要浪費時間」。她先前為女兒留學先預付1000美金住宿保證金，之後應該可退回。

至於女兒今年的發展，溫翠蘋坦言，「我不能安排什麼，只能給她一點意見，台灣機會有限，我希望她可以有多一點資訊去挖掘」。溫心舞則充滿鬥志，「找機會學習，我應該會開始上一些舞蹈課、歌唱課，磨練一下才藝，也想找有關戲劇表演的工作，我現在是紐約大學戲劇專科。」但她態度正面，「沒有的話，我去咖啡廳工作也很ok，要趕快存學費」。溫翠蘋透露女兒已簽經紀公司，會再跟對方討論未來發展方向，目前已有電影作品《哈囉少女》。

(中時 )