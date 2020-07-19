雲林縣政府向營建署爭取經費，進行「城鎮之心人文景觀再造」計畫，選定口湖鄉宜梧聚落，舉辦「E＋U宜梧地方意象景觀設計－大專生校際競賽」，邀請設計系大專生進駐，與在地民眾互動實作，透過串連社區的生活、生產、生態3面向，設計出最具在地精神的人文景觀。

雲林縣政府城鄉發展處今年獲得營建署的城鎮之心工程補助，委由水牛設計部落公司執行口湖鄉「宜梧城鎮之心人文景觀再造」計畫，計畫重點在於透過不斷與地方溝通、聆聽在地需求，並轉化為相關景觀營造點的設計內容。

其中「E＋U宜梧地方意象景觀設計－大專生校際競賽」，於本月16起進行為期4天3夜的設計工作營，邀請大專院校設計、藝術等相關科系，以組隊方式進駐宜梧地區，希望藉由大專生的年輕熱情，帶動在地村民參與公共事務的活力。

大專生們表示，在社區協會引領下，他們走訪宜梧聚落訪談耆老，了解老人家的心聲，並藉由在地人的導覽解說，熟悉當地的傳統文化與人文歷史，以此做為發展社區景觀營造點的設計方向依據。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，此計畫是結合雲林縣「地方創生」總體計畫而產生，配合國發會提倡的「地方創生」政策，希望藉由這次「宜梧城鎮之心人文景觀再造」計畫，公私部門協力合作，創造可提供給雲林縣、甚至是全國各社區觀摩的社區營造典範。

(中時 )