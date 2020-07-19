1名正妹自述在超市買東西時，遇到1名中年大叔問她：「我可以用三倍券換妳貞操嗎？」(取自臉書我愛全聯好物老實說)

振興三倍券在7月15日起開跑使用，多數商家已可以在結帳時收取到民眾所給的紙券。然而1名正妹持券前去超市購物時，卻遭到1名中年大叔搭訕，並向她表示：「我可以用三倍券換妳貞操嗎？」，正妹當場聽傻了，但她感覺有異立即再要求此名大叔再說1次自己的要求，正妹聽了之後整個臉紅了！

1名正妹開心的拿著三倍券到超市購買民生用品，卻遇到1名中年大叔的搭訕，詢問她：「妹妹，我可以用三倍券換妳貞操嗎？」，此名正妹當下聽傻了，但她感覺事有蹊蹺，她立即要求大叔再說1次剛剛的問題，此時大叔清了嗓門，緩慢的說出每個字，並指向自己手裡的鈔票，說出「妹妹我可以跟你換真鈔嗎？」，正妹當下尷尬了，原來大叔只是想要拿現金來換自己手上的三倍券，自己會錯意以為要和自己上摩鐵開房間，當然事後此位正妹仍是拒絕大叔，趕緊去買自己喜愛的蘋果醋與啤酒了。

網友紛紛留言回覆，「記得去驗一下貞操啊！」、「三倍券貞操不容懷疑」、「貞操怎麼可以換呢？」。有網友也跟這位正妹一樣嚇到了，「差點嚇死了」、「真是嚇死寶寶」、「大叔，安捏毋湯啦」。也有網友覺得實在好笑死了，「哈哈，超好笑的」、「真鈔換貞操」、「哈哈哈哈哈 我女兒也是要用三倍卷換我的真鈔」、「告訴大叔，我的貞操很貴的，你買不起的」、「大叔好好說話嘛」

(中時電子報)