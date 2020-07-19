高雄市長補選倒數1個月，國民黨候選人李眉蓁民調暫時落後，新北市長侯友宜今受訪時透露，等到市議會、市政行程告一段落，他最快8月初南下輔選，為李眉蓁加油打氣，他也隔空向李眉蓁喊話，「不到最後一刻絕對不要輕言放棄，好好加油！」

(中時 )