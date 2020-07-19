香港第三波疫情嚴峻，確診個案滲入社區各行各業，衛生防護中心及醫管局下午公布最新疫情數據顯示，香港今日新增確診108起病例，其中，有83起為本土病例；25起為境外輸入病例。

此前，香港特首林鄭月娥宣布，香港公務員從明日起居家工作，相關措施將維持一周。她指出，各個政府部門明日起只會提供應急及必要之措施，大部份臨櫃服務將會暫停。

(工商 )