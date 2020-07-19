雲林縣北港鎮萬有紙廠計畫拆除高達78公尺的煙囪，因附近居民反對而暫緩。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮萬有紙廠因重新開發進行舊廠房拆除，近日計畫拆除高達78公尺的煙囪，由於去年拆除煤倉時造成附近住家受損，因此民眾要求拆煙囪前必需做好完善配套，最後拆除公司與民眾達成共識暫緩拆除，日後再做進一步規畫。

萬有紙廠曾是台灣三大紙廠之一，廠區佔地達14公頃，是雲林縣的重要企業之一，後因經營不善宣告破產，經台灣金聯資產管理公司將紙廠土地、廠房等資產整合為單一產權，去年開始進行開發，計畫打造成工業區吸引回流台商進駐。

金聯資產管理公司去年委託拆除公司拆除紙廠內1座大型煤倉，沒想到煤倉往側邊傾倒時造成巨大震動，導致附近民宅龜裂，雲林縣政府獲報前往勘查，發現拆除公司未依規定做好防護措施，且造成空汙與民宅受損，勒令停工並依相關法令開罰。

雲林縣議員蔡孟真表示，日前拆除公司復工2度拆除煤倉，也未依規定施工，再次被雲林縣政府勒令停工，2次施工已造成附近居民恐慌，對於拆除公司計畫拆除高達78公尺的煙囪，均擔心造成更大的傷害，要求暫緩施工。

蔡孟真說，日前她要求雲林縣政府舉行「萬有紙廠78公尺煙囪拆除工程說明會」，數十名民眾到場關切，強調拆除公司必需針對先前受損房屋進行賠償，才能進行後續拆除，且煙囪拆除工程的難度比煤倉更高，一定要做好周邊配套措施，否則勢必引發抗爭。

拆除公司則指出，目前已與房屋受損民眾進行賠償協商，對於煙囪拆除工程，將請專家進行妥善規畫再向民眾說明，在沒有確保工程安全之前，暫緩煙囪拆除事宜。

(中時 )