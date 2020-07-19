香港新冠肺炎個案暴升，單計8小時就有108宗確診！香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君19日表示，有關確診數字是由昨日(18日)下午4時至凌晨12時計算，並未計及今起至下午4時，但相信染疫人士再有增加。她指出，108宗確診中，25宗屬輸入個案，35宗與之前群組有關，另有48宗源頭不明，至今累計個案1886宗。

據港媒報導，香港聖德肋撒醫院發聲明確認該院有2名職員確診，院方指，其中1名為健康服務員，居於彩雲邨，並在該院內視鏡中心工作，主力運送內視鏡及作清洗，不用與病人緊密接觸，本月11日因母親不適，陪伴前往聯合醫院，翌日母親確診，而她的樣本呈現陰性。該位職員已於11日起沒有上班，並於14日送往火炭駿洋邨檢疫中心，其後再次化驗，初步報告呈陽性反應。

院方指，已立即通知該中心63名職員返回醫院作測試，報告於今日顯示，另一位職員報告呈陽性，經調查後發現，該名職員曾與肇事員工於7月3日進食火鍋；事件已即時與衛生防護中心跟進，相信屬於院外感染個案。院方指，已即時進行徹底清潔，並立即為所有同事再次進行覆檢，並在衛生防護中心允許下於星期一後重啟內視鏡中心服務。

(中時 )