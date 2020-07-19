新北市中和警分局配合警政署實施「全國性擴大臨檢」。（中和警分局提供）

新北市中和警分局配合警政署實施「全國性擴大臨檢」。（中和警分局提供）

新北市中和警分局為消弭街頭暴力犯罪事件發生，展現對治安執法之決心，於18日晚間，動員近百名警力，以優勢警力，針對中和區轄內舞廳、夜店、卡拉0K、酒店、網咖、撞球館及青少年易聚集等易發生事故之場所，配合警政署實施「全國性擴大臨檢」。

中和警分局表示，全面實施威力臨檢，並執行區域聯合路檢，有效抑制刑案發生。本次專案勤務中，共查獲通緝犯1件1人、尋獲重機車1部、竊盜案10件7人、毒品案2件2人、並査扣毒品等成效相當豐碩。

中和警分局長林故廷表示，中和區有近42萬人口數，人口密度估全國第五名，位於與雙北聯接重要交通樞紐中心，為有效防制轄內聚眾滋事，預防街頭打架、暴力份子滋事、槍擊等治安亂源，澈底改善治安問題，主動出擊打擊不法份子，因此特別強力執行本次專案勤務。

警方也呼籲各店家，應配合加強自主安全維護，約制營業處所內部不得有販毒、槍擊或鬥毆情事，外部不准有圍事、酒客尋仇打架滋事。以打造市民安居樂業之生活環境，提升民眾住、行、育、樂，營造良好生活環境。

(中時 )