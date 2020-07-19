新北市新店警分局針對轄區內易滋事場所實施臨檢查察，並要求業者做好預防措施，不容成為治安破口。（新店警分局提供）

針對高雄市舞廳砍死人、台南市連傳槍擊，警政署通令全國各縣市警局18日晚間22至1時同步實施擴大臨檢，針對轄區內易滋事場所實施臨檢查察，並要求業者做好預防措施，不容成為治安破口。

新店分局接獲上級命令後，立即規劃擴大臨檢勤務，結合轄區26個派出所、警備隊及偵查隊警力，針對轄區汽車旅館、卡拉ok、複合式餐廳、紓壓會館、釣蝦場、網咖及燒烤店等夜間群眾易聚集的營業處所加強臨檢；另於轄區主要聯外幹道規劃路檢點，針對可疑人車加強盤查，以有效防制聚眾鬥毆、暴力犯罪及酒後駕車等案件發生。

新店分局本次擴大臨檢勤務共規劃2組臨檢組、6組檢查組及6組路檢組，合計使用警力61人。並以分階段執行臨檢、檢查及路檢等方式實施，各執行組均由各所正副所長等重要幹部帶班，展現警方打擊犯罪、掃蕩毒瘤、淨化轄區治安的決心。

本次擴大臨檢，新店分局共查獲酒後駕車公共危險罪一件一人、違反毒品危害防制條例二件三人及機車竊盜一件一人。新店分局分局長陳杏結呼籲業者自主約制，若業者不配合，發生聚眾滋事案件，該場所列為易滋事治安場所，警方會採密集式的臨檢。

(中時 )