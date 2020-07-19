日本演藝圈以推出「美少女團體」聞名，其中，「早安少女組」堪稱潮流中的天團，具時代意義，然成員從偶像身分畢業後，現實生活往往沒有過去順遂，「造安少女組」初代成員福田明日香就是一例，福田明日香退出演藝圈後結婚生子，然於2017年宣布成為單親媽，掙扎求生並於今年4月宣布下海拍露毛寫真，一開始預購踴躍，但上個月正式發售後，如今卻爆出嚴重滯銷，才賣7千多本，沒賺反虧本。

福田明日香1999年自團體畢業並退出演藝圈後，在爸媽的酒館唱歌助興兼當歌唱老師，2015年低調嫁給圈外人，然婚姻撐不到2年就離婚，育有1女的她扛起單親媽責任，傳出生活壓力大到一度爆瘦，低潮的她在出版界高層勸說下，下定決心放手一搏拍全裸露毛寫真，而她是「早安少女組」中拍全裸寫真的第一人，有傳她這次「下海」，有望坐收1億日幣(約台幣近3千萬)酬勞。

今年4月福田明日香宣布拍全裸寫真《PASSIONABLE》，隨後開放預購如預期造成轟動，銷售平台一度因爆量而大當機，各大書店、網路販售平台也極具信心，首批出貨量高達10萬本，不料6月時寫真集正式上架，一個月才賣出7千多本，等同首批貨還剩9萬多本沒賣出去，加上新冠肺炎在日本疫情慘重，以往簽書會、見面會等刺激買氣的粉絲活動，都無法舉辦，簡直雪上加霜，給出版商及福田明日香造成了想像不到的重創。

(中時電子報)