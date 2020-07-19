衛星照片顯示，美國北卡羅來納州陸戰隊航空基地裡，竟有一架大陸的殲20戰機模型，顯然是美軍為瞭解殲20性能而仿造的，同時也代表殲20對美軍而言，是值得分析的對手。

航空學家(The Aviationist)報導，早在2018年12月， Aviationist就報導過，在喬治亞州的空軍基地有殲20的模型，之後其他航空專家的提供情報，知道了殲20是在薩凡納空優研究中心(Savannah Air Dominance Center)，並得到中心指揮官伊曼紐·霍爾多普洛斯上校(Emmanuel Haldopoulos)的確認，他表示「該飛機是全尺寸複製品，並且確實在空優中心進行了一段時間的測試」，不過未說明測試的細節。

如今，美國海軍陸戰隊航空基地也看到了殲20。陸戰隊航空教育司令部（TECOM）的一份聲明說，殲20的模型，是用來進行戰機的視覺和傳感器訓練，也就是測試在美國飛行員，學習在空域中遇到殲20的模樣。

TECOM證實，那架殲20就是空軍空優研究中心的同一架，官員表示：「模型機是承包商在喬治亞州拉格蘭奇（LaGrange）製造，然後送到薩凡納空優研究中心（ADC）評估，還為模型機安裝了模擬的發熱和光電信號，之後就移至美軍培訓區域。」

對於美國空軍、美國海軍與美國陸戰隊來說，使用現實存在的對手機進行訓練，都是很普遍的。例如在2018年，美國陸戰隊就曾進行招標，希望取得俄羅斯Mi-24攻擊直升機，並且配備電子設備艙，以便擔任敵軍威脅模擬飛機。

美國空軍的等級更高，他們曾經取得過Su-27與MiG-29，並且在51區進行空域飛行，也可能和美國現役戰機進行練習賽。

不過，這架仿造的殲20，沒有完全準確，垂直尾翼、引擎噴嘴，以及起落架都和真正的殲20有明顯的不同，也許是因為它的測試不需要做的太精準。

無論如何，這顯示美國已經將中國大陸視為必須認真考慮的對手，或許在不久的將來，還能在美軍基地看到其他各種大陸的武器模型，做為訓練的一部分。

(中時電子報)