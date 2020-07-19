高雄掛名「吉發企業社」負責人的張姓男子3年前遭控讓不法人士以公司名義從韓國進口貨櫃，櫃內卻夾藏42萬餘包的私菸，運抵高雄港時遭海關人員開櫃查獲，一審依違反菸酒管理法幫助輸入私菸罪判處4月徒刑，易科罰金12萬元，張男不服上訴，遭二審高雄高分院駁回定讞。

判決指出，張男經過一名「陳漢榮」介紹，接手擔任「吉發五金企業社」負責人，並容任陳漢榮用吉發企業社名義，於同年12月2日委由「MAERSKIYO」貨輪從釜山進口貨櫃，貨櫃內卻夾藏私菸分別有國王香菸9萬500包、 國王長支特級香菸2萬包、楓特級香菸12萬5000包、楓天藍香菸18萬5000包，共計42萬餘包，如此龐大數量的私菸來源不明，幸虧還未流入市面就遭到查獲。

法庭上張男雖然堅稱完全不知情，但法官認為，陳漢榮要走私如此大量私菸，不可能沒有經過張男的同意，就冒著極大風險直接用公司名義走私，判定張男不可能不知情且任容走私，但他的角色僅是幫助犯，判處4月徒刑，易科罰金12萬元。

(中時 )