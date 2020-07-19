台中市五權國中女子足球隊，為加強準備2020青年足球聯賽，在本周末特別由鄭雅薰、黃彥婷2名教練親自帶著10幾名小選手移地北上訓練，當他們夜居民宿時，忽然發現民宿旁就是新北瑞芳警分局交通分隊駐地，因緣際會下，值班的小隊長謝明松當場允諾，隔日帶他們參觀警局，同時教導防衛駕駛等交通新觀念及預防犯罪宣導。

瑞芳警分局表示，難得近距離參觀警局機會，讓這群小女生好奇心大起，不斷東看西問，謝明松也透過貼近平日生活方式講述騎乘單車或走路時，如何進行防衛駕駛及注意安全要點，同時也請來鄰近澳底派出所許所長傳達預防犯罪宣導及防制詐騙、遠離毒品等知識，最令這群小足球員開心的就是收到許多限量的警局宣導小禮物。

謝明松表示，很高興能夠藉參訪機會，將防衛駕駛以及反毒等觀念傳達給現在的青少年朋友，也希望能透過青少年彼此影響力，讓這些知識散播出去，讓青少年能夠健康成長。

(中時 )